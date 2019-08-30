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Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла до 1,6-1,7%
30 август 2019 (10:09)
УрБК, Москва, 30.08.2019. Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла до 1,6-1,7%, что сопоставимо с уровнем 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
«В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое — до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%», — говорится в исследовании.
При этом авторы исследования отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности — до 3-4%.
Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым, в первую очередь по кредитным картам. Но сравнивая показатели 2014 года с текущими, можно ожидать роста уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования, прогнозируют в «Эквифаксе».
«В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое — до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%», — говорится в исследовании.
При этом авторы исследования отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности — до 3-4%.
Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым, в первую очередь по кредитным картам. Но сравнивая показатели 2014 года с текущими, можно ожидать роста уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования, прогнозируют в «Эквифаксе».
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