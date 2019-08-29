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Приложение Росстата появится в Google Play и App Store после технического диалога с их представителями
29 август 2019 (17:48)
УрБК, Москва, 29.08.2019. Приложение Росстата появится в Google Play и App Store после завершения технического диалога с представителями операционных систем Android и iOS. Об этом пишет РИА «Новости».
«В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple», — говорится в сообщении Росстата.
Они подчеркнули, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.
Ранее Счетная палата сообщила, что не нашла приложение Росстата, на которое было потрачено 65 млн руб.
По данным Счетной палаты, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а официального сайта Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.
«В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple», — говорится в сообщении Росстата.
Они подчеркнули, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.
Ранее Счетная палата сообщила, что не нашла приложение Росстата, на которое было потрачено 65 млн руб.
По данным Счетной палаты, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а официального сайта Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.
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