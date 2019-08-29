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Свердловская транспортная прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации судов яхт-клуба «Коматек»
29 август 2019 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Яхт-клуб «Коматек» не вправе осуществлять эксплуатацию маломерных судов до устранения нарушений правил их эксплуатации, сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.
«В рамках выездной проверки установлено, что на находящихся на балансе АО «Губернский яхт-клуб «КОМАТЕК» маломерных судах отсутствует оснащение, необходимое согласно судовым билетам, а именно: спасательное оборудование, аптечка, весла, ремонтные комплекты», — говорится в сообщении.
Генеральному директору яхт-клуба было объявлено предостережение о недопустимости нарушений водного законодательства.
«При выявленных нарушениях яхт-клуб «Коматек» не вправе осуществлять эксплуатацию маломерных судов, поскольку это негативно сказывается на безопасности плавания», — отмечается в сообщении.
«В рамках выездной проверки установлено, что на находящихся на балансе АО «Губернский яхт-клуб «КОМАТЕК» маломерных судах отсутствует оснащение, необходимое согласно судовым билетам, а именно: спасательное оборудование, аптечка, весла, ремонтные комплекты», — говорится в сообщении.
Генеральному директору яхт-клуба было объявлено предостережение о недопустимости нарушений водного законодательства.
«При выявленных нарушениях яхт-клуб «Коматек» не вправе осуществлять эксплуатацию маломерных судов, поскольку это негативно сказывается на безопасности плавания», — отмечается в сообщении.
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