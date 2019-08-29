Новости дня
В Челябинской области ожидаются сильные дожди и ветер
29 август 2019 (16:15)
УрБК, Челябинск, 29.08.2019. В отдельных районах Челябинской области вечером 29 августа, ночью и днем 30 августа ожидаются сильные дожди, а в горах и на юге (местами) — очень сильные, при этом порывы ветра могут достигать до 22 м. в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низких участков местности в населенных пунктах», — предупреждает пресс-служба.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низких участков местности в населенных пунктах», — предупреждает пресс-служба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 16 июля
- МЧС предупредило южноуральцев о надвигающемся ухудшении погоды
- На Южном Урале ожидаются ливни, град и грозы
- В Челябинской области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дождя, гроз и града
- В Челябинской области объявили штормовое предупреждение