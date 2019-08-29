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«Эксперт РА» прогнозирует отзыв лицензий у 45 кредитных организаций России

С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 Банк России может отозвать лицензии у 45 кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по I квартал 2019 года, наконец сменилось его стагнацией. Текущее значение индекса на уровне 89,3% соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, прогнозируемым агентством в течение периода с 01.07.2019 по 01.07.2020. На протяжении I полугодия 2019 года отзывы лицензий были немногочисленны», — говорится в исследовании.



Как отмечают аналитики «Эксперт РА», пока регулятор занят санацией отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе.

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