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Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 30 коп.

29 август 2019 (15:10)

УрБК, Москва, 29.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 33,44 коп. до 66,75 руб., евро — на 29,75 коп. до 73,96 руб.

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