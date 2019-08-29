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В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 тонны сладкого перца без упаковки

УрБК, Челябинск, 29.08.2019. В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 т сладкого перца без упаковки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.



«Как объяснили специалисты отдела надзора за карантином растений управления, перевозить перец навалом нельзя. На таможенной территории Евразийского экономического союза так — навалом — разрешено перевозить только дыни, арбузы, папайя. Остальная растительная продукция может перевозиться только в упаковке с маркировкой. Потому три машины, которые следовали в города Пермь, Тюмень и Сургут, были возвращены на территорию Казахстана», — говорится в сообщении.



Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.

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