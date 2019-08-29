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В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 тонны сладкого перца без упаковки
29 август 2019 (14:51)
УрБК, Челябинск, 29.08.2019. В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 т сладкого перца без упаковки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.
«Как объяснили специалисты отдела надзора за карантином растений управления, перевозить перец навалом нельзя. На таможенной территории Евразийского экономического союза так — навалом — разрешено перевозить только дыни, арбузы, папайя. Остальная растительная продукция может перевозиться только в упаковке с маркировкой. Потому три машины, которые следовали в города Пермь, Тюмень и Сургут, были возвращены на территорию Казахстана», — говорится в сообщении.
Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
«Как объяснили специалисты отдела надзора за карантином растений управления, перевозить перец навалом нельзя. На таможенной территории Евразийского экономического союза так — навалом — разрешено перевозить только дыни, арбузы, папайя. Остальная растительная продукция может перевозиться только в упаковке с маркировкой. Потому три машины, которые следовали в города Пермь, Тюмень и Сургут, были возвращены на территорию Казахстана», — говорится в сообщении.
Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
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