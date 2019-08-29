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В Каменске-Уральском в магазине «Пятерочка» из-за нарушений на месяц приостановили работу кулинарного цеха
29 август 2019 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Каменске-Уральском в магазине «Пятерочка» в доме 38а по улице Суворова из-за нарушений требований санитарных правил на месяц приостановили работу кулинарного цеха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Отмечается, что выявленные нарушения могли повлечь за собой возникновение и распространение среди населения города массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций и пищевых отравлений.
«Фасовка кулинарных изделий проводится в торговом зале, в кулинарном цехе не соблюдаются правила товарного соседства, нарушаются требования к хранению продукции (пищевые продукты хранятся на полу без подтоварников), нарушаются требования к проведению уборки и дезинфекции помещений, отсутствуют условия для обработки рук, отсутствует специально оборудованное место для курения», — поясняет пресс-служба.
Отмечается, что выявленные нарушения могли повлечь за собой возникновение и распространение среди населения города массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций и пищевых отравлений.
«Фасовка кулинарных изделий проводится в торговом зале, в кулинарном цехе не соблюдаются правила товарного соседства, нарушаются требования к хранению продукции (пищевые продукты хранятся на полу без подтоварников), нарушаются требования к проведению уборки и дезинфекции помещений, отсутствуют условия для обработки рук, отсутствует специально оборудованное место для курения», — поясняет пресс-служба.
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