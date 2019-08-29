Новости дня

Роскомнадзор хочет сократить удаление пиратского контента до шести часов

УрБК, Москва, 29.08.2019. Роскомнадзор, «Яндекс» и Mail.ru Group разработали поправки, обязывающие поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. Об этом сообщается в материалах газеты «Ведомости».



Составлять списки запрещенных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором. Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пиратсккому контенту, но не удалять ссылки из поисковиков.



Поправки предлагается внести в закон «Об информации». Документ уже направлен на согласование в администрацию президента РФ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:43</span><br /><strong>Роскомнадзор хочет сократить удаление пиратского контента до шести часов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.08.2019. Роскомнадзор, «Яндекс» и Mail.ru Group разработали поправки, обязывающие поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. Об этом сообщается в материалах газеты «Ведомости». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089516-roskomnadzor-hochet-sokratit-udalenie-piratskogo-kontenta-do-shesti-chasov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: