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Роскомнадзор хочет сократить удаление пиратского контента до шести часов
29 август 2019 (13:43)
УрБК, Москва, 29.08.2019. Роскомнадзор, «Яндекс» и Mail.ru Group разработали поправки, обязывающие поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. Об этом сообщается в материалах газеты «Ведомости».
Составлять списки запрещенных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором. Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пиратсккому контенту, но не удалять ссылки из поисковиков.
Поправки предлагается внести в закон «Об информации». Документ уже направлен на согласование в администрацию президента РФ.
Составлять списки запрещенных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором. Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пиратсккому контенту, но не удалять ссылки из поисковиков.
Поправки предлагается внести в закон «Об информации». Документ уже направлен на согласование в администрацию президента РФ.
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