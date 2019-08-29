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Роскомнадзор хочет сократить удаление пиратского контента до шести часов

29 август 2019 (13:43)

УрБК, Москва, 29.08.2019. Роскомнадзор, «Яндекс» и Mail.ru Group разработали поправки, обязывающие поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. Об этом сообщается в материалах газеты «Ведомости».

Составлять списки запрещенных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором. Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пиратсккому контенту, но не удалять ссылки из поисковиков.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации». Документ уже направлен на согласование в администрацию президента РФ.

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