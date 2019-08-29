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В Березовском бывшего управляющего автозаправочной станции обвиняют в растрате более 50 тыс. рублей

29 август 2019 (13:21)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Березовском 38-летний бывший управляющий автозаправочной станции обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В октябре 2018 года мужчина установил в раздаточные краны нефтепродуктов электронное устройство, увеличивающее количество отпущенного топлива. В итоге было похищено дизельное топливо сумму более 50 тыс. руб. После этого обвиняемый внес изменения в данные уровня взлива нефтепродуктов в систему измерений.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 6 лет.

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