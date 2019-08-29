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Студенты подшефного ММК колледжа заняли второе место на чемпионате WorldSkills-2019
29 август 2019 (12:38)
УрБК, Магнитогорск, 29.08.2019. Студенты созданного по инициативе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Политехнического колледжа (Магнитогорска) Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов завоевали серебряную медаль в номинации «Индустрия 4.0» на завершившемся в Казани 45-м мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills-2019. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«Впервые за всю историю проведения международных состязаний по стандартам WorldSkills в программу мирового чемпионата вошел соревновательный блок Future Skills — состязания по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. В течение трех дней 169 участников из 16 стран боролись за право называться лучшими в профессиях, которым еще только предстоит занять свое место в мировой экономике. Всего в Future Skills были представлены 25 компетенций», — говорится в сообщении.
Студенты Политехнического колледжа Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов представляли Россию в компетенции «Индустрия 4.0» и завоевали серебряную медаль, выиграв у команд Германии, Китая и Нидерландов. Оба студента обучаются по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», В. Евдокимов на втором курсе, В. Ахметов — на пятом. Стоит отметить, что приглашение к участию в чемпионате мира поступило только в мае 2019 года. Силами команды преподавателей, тренеров-экспертов удалось подготовить студентов к участию в чемпионате всего за три месяца.
«В учебном заведении уже много лет существует компетенция «мехатроника». Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внесло ПАО «ММК». Специалисты-мехатроники собирают автоматизированные линии и программируют их. Магнитогорская школа мехатроников успешно себя показала на самом высоком уровне. Представители магнитогорского Политехнического колледжа не раз становились победителями и призерами российского, европейского и мирового чемпионатов «WorldSkills», — сообщили на ММК.
В новой компетенции «Индустрия 4.0» к навыкам мехатроника добавляются информационные технологии. Возможность представить страну на престижном мировом профессиональном форуме представителями Политехнического колледжа обусловлена наличием в нем уникальной киберфизической лаборатории. Единственная в нашей стране киберфизическая лаборатория была приобретена политехническим колледжем за счёт грантовых средств, полученных в 2018 году. Помощь в оснащении колледжа в рамках программы софинансирования также оказал ММК.
Термин «Индустрия 4.0» используется как синоним четвертой промышленной революции. Суть ее в том, что сегодня материальный мир соединяется с виртуальным, в результате чего рождаются новые киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему. Эти трансформации все чаще проникают и в традиционные индустриальные отрасли. В частности, флагман российской металлургической отрасли — ММК в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» осуществляет масштабную цифровую трансформацию всего бизнеса с внедрением новейших информационных технологий, от интернета вещей до программных роботов. Очевидно, что компетенции будущего будут востребованы и в металлургической сфере.
«Впервые за всю историю проведения международных состязаний по стандартам WorldSkills в программу мирового чемпионата вошел соревновательный блок Future Skills — состязания по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. В течение трех дней 169 участников из 16 стран боролись за право называться лучшими в профессиях, которым еще только предстоит занять свое место в мировой экономике. Всего в Future Skills были представлены 25 компетенций», — говорится в сообщении.
Студенты Политехнического колледжа Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов представляли Россию в компетенции «Индустрия 4.0» и завоевали серебряную медаль, выиграв у команд Германии, Китая и Нидерландов. Оба студента обучаются по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», В. Евдокимов на втором курсе, В. Ахметов — на пятом. Стоит отметить, что приглашение к участию в чемпионате мира поступило только в мае 2019 года. Силами команды преподавателей, тренеров-экспертов удалось подготовить студентов к участию в чемпионате всего за три месяца.
«В учебном заведении уже много лет существует компетенция «мехатроника». Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внесло ПАО «ММК». Специалисты-мехатроники собирают автоматизированные линии и программируют их. Магнитогорская школа мехатроников успешно себя показала на самом высоком уровне. Представители магнитогорского Политехнического колледжа не раз становились победителями и призерами российского, европейского и мирового чемпионатов «WorldSkills», — сообщили на ММК.
В новой компетенции «Индустрия 4.0» к навыкам мехатроника добавляются информационные технологии. Возможность представить страну на престижном мировом профессиональном форуме представителями Политехнического колледжа обусловлена наличием в нем уникальной киберфизической лаборатории. Единственная в нашей стране киберфизическая лаборатория была приобретена политехническим колледжем за счёт грантовых средств, полученных в 2018 году. Помощь в оснащении колледжа в рамках программы софинансирования также оказал ММК.
Термин «Индустрия 4.0» используется как синоним четвертой промышленной революции. Суть ее в том, что сегодня материальный мир соединяется с виртуальным, в результате чего рождаются новые киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему. Эти трансформации все чаще проникают и в традиционные индустриальные отрасли. В частности, флагман российской металлургической отрасли — ММК в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» осуществляет масштабную цифровую трансформацию всего бизнеса с внедрением новейших информационных технологий, от интернета вещей до программных роботов. Очевидно, что компетенции будущего будут востребованы и в металлургической сфере.
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