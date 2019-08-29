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Счетная палата не обнаружила мобильного приложения Росстата за 64,6 млн рублей

29 август 2019 (12:19)

УрБК, Москва, 29.08.2019. Мобильное приложение Росстата за 64,6 млн руб. до сих пор недоступно российским пользователям. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Таким образом, ведомство приняло и оплатило работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта.

Счетная палата также обнаружила, что дизайн официального сайта Росстата не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.

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