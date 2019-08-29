Новости дня
Счетная палата не обнаружила мобильного приложения Росстата за 64,6 млн рублей
29 август 2019 (12:19)
УрБК, Москва, 29.08.2019. Мобильное приложение Росстата за 64,6 млн руб. до сих пор недоступно российским пользователям. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Таким образом, ведомство приняло и оплатило работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта.
Счетная палата также обнаружила, что дизайн официального сайта Росстата не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Таким образом, ведомство приняло и оплатило работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта.
Счетная палата также обнаружила, что дизайн официального сайта Росстата не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Счетная палата выявила в РФ более 62 тыс. объектов незавершенного строительства
- Счетная палата обнаружила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Росстата
- Мобильное приложение для оформления Европротокола планируют запустить 1 сентября
- УБРиР упростил работу в мобильном банке
- ООО КБ «Кольцо Урала» запустило «Мобильный Телебанк»