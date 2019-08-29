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Жителя Челябинска осудили за незаконную перевозку бензина из Казахстана на сумму более 1,5 млн рублей

29 август 2019 (11:55)

УрБК, Челябинск, 29.08.2019. Суд признал виновным 45-летнего жителя Челябинска за попытку перевезти через государственную границу РФ с территории Республики Казахстан бензин.

По сообщению Уральского следственного управления на транспорте СК России, 7 июня 2018 года двое мужчин Российской Федерации совместно с гражданкой Республики Казахстан, используя подложные товаросопроводительные документы, переместили через границу бензин (АИ-92) запрещенного к обращению на территории Российской Федерации экологического класса К4.

Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тыс. л, их стоимость — более 1 млн 500 тыс. руб.

Обвинение мужчине предъявили по статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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