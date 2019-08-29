Новости дня
Жителя Челябинска осудили за незаконную перевозку бензина из Казахстана на сумму более 1,5 млн рублей
29 август 2019 (11:55)
УрБК, Челябинск, 29.08.2019. Суд признал виновным 45-летнего жителя Челябинска за попытку перевезти через государственную границу РФ с территории Республики Казахстан бензин.
По сообщению Уральского следственного управления на транспорте СК России, 7 июня 2018 года двое мужчин Российской Федерации совместно с гражданкой Республики Казахстан, используя подложные товаросопроводительные документы, переместили через границу бензин (АИ-92) запрещенного к обращению на территории Российской Федерации экологического класса К4.
Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тыс. л, их стоимость — более 1 млн 500 тыс. руб.
Обвинение мужчине предъявили по статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
По сообщению Уральского следственного управления на транспорте СК России, 7 июня 2018 года двое мужчин Российской Федерации совместно с гражданкой Республики Казахстан, используя подложные товаросопроводительные документы, переместили через границу бензин (АИ-92) запрещенного к обращению на территории Российской Федерации экологического класса К4.
Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тыс. л, их стоимость — более 1 млн 500 тыс. руб.
Обвинение мужчине предъявили по статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С директора компании «АзияТрансСервис» взыскано более 5,9 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
- Жителя Нижнего Тагила приговорили к штраф у в 100 тыс. рублей за контрабанду более 35 тыс. долл США
- В Свердловской области суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде янтаря на сумму 9 млн рублей
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о контрабанде анаболиков
- Житель Екатеринбурга обвиняется в контрабанде допинга из Белоруссии