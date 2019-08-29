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Минтранс РФ выделит более 5 млн рублей на создание новой системы защиты авиалайнеров от птиц

УрБК, Москва, 29.08.2019. Минтранс РФ объявил тендер на 5,6 млн руб. для создания новой системы защиты авиалайнеров от птиц. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне. Кроме того, в техническом задании говорится о том, что Минтрансу требуются научно обоснованные предложения по структуре и содержанию нормативно правовых актов в сфере обеспечения орнитологической безопасности. Также победителям тендера предлагается изучить формы и методы госрегулирования этой сферы, существующие в США, Канаде, Австралии и странах ЕС.



В разговоре с «Известиями» руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил, что Минтранс выделяет впервые за 25 лет такие средства на изучение орнитологической безопасности аэропортов.



Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Григорий Мурзин были удостоены званий Героев России, а бортпроводники награждены орденами Мужества.

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