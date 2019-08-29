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В Березовском руководителя автосалонов «Авто Элита» и «Союз» осудили за хищение 49,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Березовском руководителя автосалонов «Авто Элита» и «Союз» Андрея Насонова осудили за мошенничество, в результате которого 135 клиентам был нанесен ущерб на общую сумму 49,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении.



Суд установил, что в 2014 году Насонов разработал план хищения денег клиентов ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз». Автосалоны заключали агентские договоры по продаже автомобилей клиентов на торговых площадках компаний, расположенных в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и в городе Березовском. Деньги должны были быть перечислены клиентам в течение 5-12 банковских дней с момента их получения от покупателя товара. Но после продажи транспорта менеджеры по указанию Насонова не сообщали собственникам о факте реализации, а полученные от продажи деньги подсудимый использовал по своему усмотрению.



«Березовский городской суд назначил Андрею Насонову наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с Насонова суммы ущерба в размере свыше 10,6 млн руб. Исковые заявления других потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства», — отмечает пресс-служба.

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