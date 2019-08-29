Новости дня
В России официально не трудоустроено около 60% граждан предпенсионного возраста
29 август 2019 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В России только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.
Всего в России насчитывается 1,8 млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет, отмечается в документе.
Несмотря на то, что из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончила трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, специалисты связывают такое положение с нежеланием бизнесменов принимать в штат пожилых сотрудников, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений. В целом они оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий.
С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Пенсионный возраст к 2028 году увеличится для женщин до 60 лет и до 65 лет — для мужчин.
Всего в России насчитывается 1,8 млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет, отмечается в документе.
Несмотря на то, что из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончила трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, специалисты связывают такое положение с нежеланием бизнесменов принимать в штат пожилых сотрудников, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений. В целом они оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий.
С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Пенсионный возраст к 2028 году увеличится для женщин до 60 лет и до 65 лет — для мужчин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России во II квартале численность безработных людей предпенсионного возраста увеличилась на 8,5%
- В Свердловской области с начала года доля страховых пенсий по старости составила 78%
- Правительство РФ планирует выделять 5 млрд рублей в год на переквалификацию граждан предпенсионного возраста
- Пенсионный возраст для мужчин повысят до 65 лет, для женщин — до 63 лет
- Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области: Каждый третий работник у нас имеет право на досрочную пенсию