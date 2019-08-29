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В России официально не трудоустроено около 60% граждан предпенсионного возраста

29 август 2019 (09:30)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В России только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

Всего в России насчитывается 1,8 млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет, отмечается в документе.

Несмотря на то, что из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончила трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, специалисты связывают такое положение с нежеланием бизнесменов принимать в штат пожилых сотрудников, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений. В целом они оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Пенсионный возраст к 2028 году увеличится для женщин до 60 лет и до 65 лет — для мужчин.

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