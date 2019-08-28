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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 5 коп.
28 август 2019 (17:41)
УрБК, Москва, 28.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 15 коп. до 66,41 руб., евро — на 5 коп. до 73,66 руб.
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