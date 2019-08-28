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«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Амстердам из Жуковского





Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам в партнерстве с авиакомпанией KLM. Вылет из Жуковского в 11.15, прилет в Амстердам в 12.45, обратный рейс из Амстердама в 13.45, прилет в Жуковский в 19.05. Пассажиры могут приобрести билеты по выгодной цене от 14 тыс. 157 руб. (тариф без багажа) и от 18 тыс. 597 руб. (тариф с багажом).



«Амстердам — город-мечта, город-калейдоскоп. Он всегда разный, но при этом каждый найдет здесь что-то свое. Одно из самых узнаваемых задний города — Рейксмузеум — настоящая сокровищница Нидерландов и самое лучшее место для знакомства с историей страны. Отдельно стоит прогуляться по каналам и мостам Амстердама, которые стали визитной карточкой города, как и тюльпаны. Обязательны к посещению парк Кекенхоф, уличный рынок Albert Cuypmarkt, район Йордан, цветочный рынок Амстердама и, конечно, музей Ван Гога. Деликатесы местной кухни можно попробовать как в ресторане, так и прямо в уличных палатках, среди них: крокеты с начинкой, селедка, жареная лапша с мясом и овощами, голландские пончики и знаменитые лакричные леденцы», — говорится в сообщении авиакомпании.



Билеты можно приобрести на официальном сайте УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» развивает маршрутную сеть из аэропорта Жуковский и открывает новый международный рейс в Амстердам. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам в партнерстве с авиакомпанией KLM. Вылет из Жуковского в 11.15, прилет в Амстердам в 12.45, обратный рейс из Амстердама в 13.45, прилет в Жуковский в 19.05. Пассажиры могут приобрести билеты по выгодной цене от 14 тыс. 157 руб. (тариф без багажа) и от 18 тыс. 597 руб. (тариф с багажом).«Амстердам — город-мечта, город-калейдоскоп. Он всегда разный, но при этом каждый найдет здесь что-то свое. Одно из самых узнаваемых задний города — Рейксмузеум — настоящая сокровищница Нидерландов и самое лучшее место для знакомства с историей страны. Отдельно стоит прогуляться по каналам и мостам Амстердама, которые стали визитной карточкой города, как и тюльпаны. Обязательны к посещению парк Кекенхоф, уличный рынок Albert Cuypmarkt, район Йордан, цветочный рынок Амстердама и, конечно, музей Ван Гога. Деликатесы местной кухни можно попробовать как в ресторане, так и прямо в уличных палатках, среди них: крокеты с начинкой, селедка, жареная лапша с мясом и овощами, голландские пончики и знаменитые лакричные леденцы», — говорится в сообщении авиакомпании.Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com , в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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