Новости дня

В Екатеринбурге установили стоимость за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге установили размер платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях. Соответствующее распоряжение департамента образования администрации города опубликовано в газете «Екатеринбургский вестник».



За первоклассников в группах продленного дня второй смены в течение трех часов с дневным сном и обедом придется платить 2 тыс. 690 руб. в месяц. За присмотр в группе с обедом и полдником — 4 тыс. 80 руб.



Для учеников 1-4 классов без организации дневного сна в группах продленного дня первой смены с завтраком и обедом установлена плата в размере 3 тыс. 760 руб. За присмотр во вторую смену в течение трех часов с обедом придется заплатить 2 тыс. 280 руб., в группах продленного дня во вторую смену с обедом и полдником — 3 тыс. 670 руб.



Как уточняется в документе, расчет установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:57</span><br /><strong>В Екатеринбурге установили стоимость за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге установили размер платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях. Соответствующее распоряжение департамента образования администрации города опубликовано в газете «Екатеринбургский вестник».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089496-v-ekaterinburge-ustanovili-stoimost-za-prismotr-i-uhod-za-detmi-v-gruppah-prodlennogo-dnya-v-shkolah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: