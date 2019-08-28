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В Екатеринбурге установили стоимость за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах

28 август 2019 (16:57)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге установили размер платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях. Соответствующее распоряжение департамента образования администрации города опубликовано в газете «Екатеринбургский вестник».

За первоклассников в группах продленного дня второй смены в течение трех часов с дневным сном и обедом придется платить 2 тыс. 690 руб. в месяц. За присмотр в группе с обедом и полдником — 4 тыс. 80 руб.

Для учеников 1-4 классов без организации дневного сна в группах продленного дня первой смены с завтраком и обедом установлена плата в размере 3 тыс. 760 руб. За присмотр во вторую смену в течение трех часов с обедом придется заплатить 2 тыс. 280 руб., в группах продленного дня во вторую смену с обедом и полдником — 3 тыс. 670 руб.

Как уточняется в документе, расчет установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.

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