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Алексей Текслер не собирается в будущем бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области





«Саммиты — всегда большой вызов. Я не уверен, что у нас есть такие задачи. Пока я такую постановку вопроса не формулирую. Я задавал нашим силовикам вопрос, как будут четыре дня жить (в Челябинске, — прим. ред.) 30 глав государств. А услышал только про перекрытие дорог и заваренные люки. Должна быть не только инфраструктура, должны быть и другие возможности», — сказал он.



Также он отметил, что регион сосредоточит силы на других мероприятиях и задачах.



«У нас пройдет 30 мероприятий в следующем году. Это сейчас наша основная задача. Мы уже получили деньги на подготовку к ним, должны сделать город чище и уютнее», — подчеркнул Алексей Текслер.



Напомним, в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС должны были быть проведены в Челябинске. Но впоследствии стало известно о УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Челябинская область в будущем не планирует бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в регионе, об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.«Саммиты — всегда большой вызов. Я не уверен, что у нас есть такие задачи. Пока я такую постановку вопроса не формулирую. Я задавал нашим силовикам вопрос, как будут четыре дня жить (в Челябинске, — прим. ред.) 30 глав государств. А услышал только про перекрытие дорог и заваренные люки. Должна быть не только инфраструктура, должны быть и другие возможности», — сказал он.Также он отметил, что регион сосредоточит силы на других мероприятиях и задачах.«У нас пройдет 30 мероприятий в следующем году. Это сейчас наша основная задача. Мы уже получили деньги на подготовку к ним, должны сделать город чище и уютнее», — подчеркнул Алексей Текслер.Напомним, в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС должны были быть проведены в Челябинске. Но впоследствии стало известно о переносе основных мероприятий саммитов в Санкт-Петербург.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:44</span><br /><strong>Алексей Текслер не собирается в будущем бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Челябинская область в будущем не планирует бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в регионе, об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089495-aleksey-teksler-ne-sobiraetsya-v-buduschem-borotsya-za-provedenie-sammitov-shos-i-briks-v-chelyabinskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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