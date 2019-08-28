Новости дня
Алексей Текслер не собирается в будущем бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области
28 август 2019 (16:44)
УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Челябинская область в будущем не планирует бороться за проведение саммитов ШОС и БРИКС в регионе, об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.
«Саммиты — всегда большой вызов. Я не уверен, что у нас есть такие задачи. Пока я такую постановку вопроса не формулирую. Я задавал нашим силовикам вопрос, как будут четыре дня жить (в Челябинске, — прим. ред.) 30 глав государств. А услышал только про перекрытие дорог и заваренные люки. Должна быть не только инфраструктура, должны быть и другие возможности», — сказал он.
Также он отметил, что регион сосредоточит силы на других мероприятиях и задачах.
«У нас пройдет 30 мероприятий в следующем году. Это сейчас наша основная задача. Мы уже получили деньги на подготовку к ним, должны сделать город чище и уютнее», — подчеркнул Алексей Текслер.
Напомним, в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС должны были быть проведены в Челябинске. Но впоследствии стало известно о переносе основных мероприятий саммитов в Санкт-Петербург.
«Саммиты — всегда большой вызов. Я не уверен, что у нас есть такие задачи. Пока я такую постановку вопроса не формулирую. Я задавал нашим силовикам вопрос, как будут четыре дня жить (в Челябинске, — прим. ред.) 30 глав государств. А услышал только про перекрытие дорог и заваренные люки. Должна быть не только инфраструктура, должны быть и другие возможности», — сказал он.
Также он отметил, что регион сосредоточит силы на других мероприятиях и задачах.
«У нас пройдет 30 мероприятий в следующем году. Это сейчас наша основная задача. Мы уже получили деньги на подготовку к ним, должны сделать город чище и уютнее», — подчеркнул Алексей Текслер.
Напомним, в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС должны были быть проведены в Челябинске. Но впоследствии стало известно о переносе основных мероприятий саммитов в Санкт-Петербург.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Саммиты ШОС и БРИКС перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург
- Врио губернатора Челябинской области проинспектировал строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС
- Челябинск получит дополнительно почти 1,8 млрд рублей на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году
- Врио главы Южного Урала Алексей Текслер и советник президента РФ Антон Кобяков обсудили подготовку саммитов ШОС и БРИКС
- Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко будет курировать подготовку объектов к ШОС и БРИКС в Челябинске