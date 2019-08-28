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В Свердловской области число обращений в Роспотребнадзор по оказанию туруслуг увеличилось в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Свердловской области с 2010 по 2018 год количество обращений по туристическим услугам, поступившим в региональное Управление Роспотребнадзора, увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Татьяну Шулешову.



Она также уточнила, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом также произошел рост числа обращений — на 3%.



«В России туристическая отрасль активно развивается — статистика выездного туризма 2018 года показывает, что выездные поездки из России за рубеж выросли по сравнению с 2017 годом. Объем выездного туризма из России в 2018 году вырос более чем на 20% в Турцию, Грузию, Италию, ОАЭ, Тунис, Венгрию, Катар, на Кубу и некоторые другие страны. Это обуславливает и рост числа обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг», — поясняет Татьяна Шулешова.



«Наиболее часто выявляется включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, в 2018 году такие нарушения составили порядка 50% в общей структуре. Самые распространенные — условия, ограничивающие ответственность туроператора (например, вследствие отмены или изменения времени отправления авиарейсов, поездов, судов), позволяющие туроператору в одностороннем порядке изменять условия договора (перерасчет цены, замена отеля), ограничивающие право туриста на отказ от исполнения договора», — добавила она.

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