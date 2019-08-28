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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Вечером 28 августа и в течение суток 29 августа местами ожидаются очень сильные дожди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них. Если ливень застал в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки — перестройтесь на обочину, включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — предупреждает пресс-служба.



Кроме того, владельцев частных домов просят принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, а также закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях.

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