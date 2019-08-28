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МЭС Урала внедрили в Екатеринбурге новый цифровой комплекс для предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы
28 август 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и АО «СО ЕЭС» реализовали совместный проект по установке на ключевом уральском центре питания — подстанции 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге — нового цифрового комплекса для предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы.
Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, решение базируется на скоростном цифровом обмене информацией между устройствами релейной защиты и автоматики с использованием международного протокола МЭК 61850-8.1. По результатам его работы планируется тиражирование этой цифровой технологии в Единой национальной электрической сети.
На подстанции 500 кВ «Южная» установлены новейшие цифровые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и модернизировано микропроцессорное оборудование удаленного контроллера противоаварийной автоматики Централизованной системы противоаварийного управления ОЭС Урала (УКПА ЦСПА), которая позволяет автоматически в режиме реального времени на основе расчета электроэнергетического режима для текущей схемно-режимной ситуации выбрать оптимальные управляющие воздействия для обеспечения устойчивости энергосистемы при возникновении аварийных возмущений.
Новые устройства произведены в России, их внедрение значительно сокращает количество используемых проводных каналов связи на подстанции.
«Оборудование позволяет регистрировать и хранить всю принятую и переданную информацию, а также сведения о состоянии отдельных элементов комплекса, что исключает вероятность потери данных и дает возможность проводить качественный анализ работы устройств УПАСК и УКПА», — говорится в сообщении.
В течение двух месяцев новые устройства на подстанции 500 кВ «Южная» будут работать параллельно с действующей системой. Это позволит плавно перейти с аналогового формата на новый стандарт передачи информации без влияния на надежность энергоснабжения потребителей.
ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 10 лет применяет технологии на базе международного стандарта МЭК 61850. Цифровизованы более 200 энергообъектов, в научно-техническом центре компании создан опытный полигон «Цифровая подстанция». В 2018 году началось внедрение в сфере инжиниринга сервиса цифрового проектирования. До 2025 года компания планирует комплексное внедрение технологии «Цифровая подстанция» более чем на 30 объектах. Первый такой проект был выполнен в прошлом году в рамках строительства подстанции 500 кВ «Тобол» в Тюменской области.
Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, решение базируется на скоростном цифровом обмене информацией между устройствами релейной защиты и автоматики с использованием международного протокола МЭК 61850-8.1. По результатам его работы планируется тиражирование этой цифровой технологии в Единой национальной электрической сети.
На подстанции 500 кВ «Южная» установлены новейшие цифровые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и модернизировано микропроцессорное оборудование удаленного контроллера противоаварийной автоматики Централизованной системы противоаварийного управления ОЭС Урала (УКПА ЦСПА), которая позволяет автоматически в режиме реального времени на основе расчета электроэнергетического режима для текущей схемно-режимной ситуации выбрать оптимальные управляющие воздействия для обеспечения устойчивости энергосистемы при возникновении аварийных возмущений.
Новые устройства произведены в России, их внедрение значительно сокращает количество используемых проводных каналов связи на подстанции.
«Оборудование позволяет регистрировать и хранить всю принятую и переданную информацию, а также сведения о состоянии отдельных элементов комплекса, что исключает вероятность потери данных и дает возможность проводить качественный анализ работы устройств УПАСК и УКПА», — говорится в сообщении.
В течение двух месяцев новые устройства на подстанции 500 кВ «Южная» будут работать параллельно с действующей системой. Это позволит плавно перейти с аналогового формата на новый стандарт передачи информации без влияния на надежность энергоснабжения потребителей.
ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 10 лет применяет технологии на базе международного стандарта МЭК 61850. Цифровизованы более 200 энергообъектов, в научно-техническом центре компании создан опытный полигон «Цифровая подстанция». В 2018 году началось внедрение в сфере инжиниринга сервиса цифрового проектирования. До 2025 года компания планирует комплексное внедрение технологии «Цифровая подстанция» более чем на 30 объектах. Первый такой проект был выполнен в прошлом году в рамках строительства подстанции 500 кВ «Тобол» в Тюменской области.
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