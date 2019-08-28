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Россияне задолжали более 550 млрд рублей за услуги ЖКХ
28 август 2019 (15:08)
По итогам I квартала 2019 года задолженность россиян за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд руб., что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.
Как полагают в министерстве, одна из причин сложившейся ситуации — низкая платежная дисциплина управляющих компаний. Переход на прямые договоры населения с поставщиками ресурсов должен решить эту проблему.
При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд руб. за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд руб. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.
В пресс-службе Минстроя уточнили, что долги промышленных потребителей по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд руб. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн руб.
Как пояснили в Минстрое, в апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин рассказал, что доходы граждан остаются невысокими, при этом тарифы на ЖКУ растут.
26 августа Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров, на котором высказал свои опасения по поводу медленного роста доходов граждан. Он поручил правительству добиться более устойчивого увеличения экономических показателей.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили изданию, что средняя сумма долга за ЖКУ, который взимают по суду с одного неплательщика, составляет в этом году 43 тыс. руб. Таких ответчиков — 31,5 тыс. человек, год назад их было 27 тыс.
Как полагают в министерстве, одна из причин сложившейся ситуации — низкая платежная дисциплина управляющих компаний. Переход на прямые договоры населения с поставщиками ресурсов должен решить эту проблему.
При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд руб. за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд руб. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.
В пресс-службе Минстроя уточнили, что долги промышленных потребителей по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд руб. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн руб.
Как пояснили в Минстрое, в апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин рассказал, что доходы граждан остаются невысокими, при этом тарифы на ЖКУ растут.
26 августа Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров, на котором высказал свои опасения по поводу медленного роста доходов граждан. Он поручил правительству добиться более устойчивого увеличения экономических показателей.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили изданию, что средняя сумма долга за ЖКУ, который взимают по суду с одного неплательщика, составляет в этом году 43 тыс. руб. Таких ответчиков — 31,5 тыс. человек, год назад их было 27 тыс.
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