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Арбитражный суд признал незаконным факт сброса компанией «Фортум» сточных вод в озеро Улагач

УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Арбитражный суд Челябинской области отклонил кассационную жалобу ПАО «Фортум» (филиал Энергосистемы «Урал» Аргаяшской ТЭЦ), оставив без изменения представление регионального природоохранного прокурора с требованием принять меры по устранению предприятием нарушений Водного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Природоохранной прокуратурой был установлен факт сброса без соответствующего разрешения ПАО «Фортум» сточных вод после охлаждения промышленных агрегатов предприятия.



В связи с выявленными нарушениями челябинским природоохранным прокурором компании было внесено представление.



ПАО «Фортум» не согласилось с требованиями прокуратуры и подало заявление на признание представления недействительным. Но суд согласился с правовой позицией прокурора и указал, что представление является законным.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:04</span><br /><strong>Арбитражный суд признал незаконным факт сброса компанией «Фортум» сточных вод в озеро Улагач</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Арбитражный суд Челябинской области отклонил кассационную жалобу ПАО «Фортум» (филиал Энергосистемы «Урал» Аргаяшской ТЭЦ), оставив без изменения представление регионального природоохранного прокурора с требованием принять меры по устранению предприятием нарушений Водного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089488-arbitrazhnyy-sud-priznal-nezakonnym-fakt-sbrosa-kompaniey-fortum-stochnyh-vod-v-ozero-ulagach.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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