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Арбитражный суд признал незаконным факт сброса компанией «Фортум» сточных вод в озеро Улагач
28 август 2019 (15:04)
УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Арбитражный суд Челябинской области отклонил кассационную жалобу ПАО «Фортум» (филиал Энергосистемы «Урал» Аргаяшской ТЭЦ), оставив без изменения представление регионального природоохранного прокурора с требованием принять меры по устранению предприятием нарушений Водного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Природоохранной прокуратурой был установлен факт сброса без соответствующего разрешения ПАО «Фортум» сточных вод после охлаждения промышленных агрегатов предприятия.
В связи с выявленными нарушениями челябинским природоохранным прокурором компании было внесено представление.
ПАО «Фортум» не согласилось с требованиями прокуратуры и подало заявление на признание представления недействительным. Но суд согласился с правовой позицией прокурора и указал, что представление является законным.
Природоохранной прокуратурой был установлен факт сброса без соответствующего разрешения ПАО «Фортум» сточных вод после охлаждения промышленных агрегатов предприятия.
В связи с выявленными нарушениями челябинским природоохранным прокурором компании было внесено представление.
ПАО «Фортум» не согласилось с требованиями прокуратуры и подало заявление на признание представления недействительным. Но суд согласился с правовой позицией прокурора и указал, что представление является законным.
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