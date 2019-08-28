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Суд обязал авиакомпанию «Победа» оплатить двум пассажирам из Первоуральска стоимость неиспользованных билетов

28 август 2019 (14:40)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Свердловской области суд обязал ООО «Авиакомпания «Победа» выплатить 23,6 тыс. руб. двум пассажирам за неиспользованные из-за болезни билеты, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Жительница Первоуральска в июле прошлого года заранее, более чем за полтора месяца до планируемого перелета, забронировала и оплатила два электронных билета по маршруту Анапа — Екатеринбург авиакомпании «Победа».

Но за месяц до перелета один из пассажиров, несовершеннолетний ребенок, попал в больницу с диагнозом «инфекционный мононуклеоз». По окончании стационарного лечения ребенку была назначена дальнейшая терапия, и смена климата была противопоказана.

«Сразу же после этого потребитель информировала авиаперевозчика об отказе от перелета и отмене бронирования, заблаговременно направив все необходимые документы в адрес авиакомпании. Однако ООО «Авиакомпания «Победа» отказалось от возврата денег за билеты, подвергнув сомнению обоснованность доводов потребителя», — отмечает пресс-служба.

Клиент авиакомпании обратилась в суд. При вынесении решения в пользу потребителя суд учел показания врачей, обязав ответчика вернуть деньги за неиспользованные билеты.

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