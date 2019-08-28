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В Челябинской области в июле число новых выданных кредитных карт выросло на 7,9%
28 август 2019 (14:13)
УрБК, Челябинск, 28.08.2019. В июле 2019 года в Челябинской области выдали 28 тыс. 423 новые кредитные карты, что на 7,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В отчетном периоде во всех российских регионах выдали 1,07 млн кредитных карт. Это на 11,5% выше уровня июля 2018 года.
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31,0%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) областях.
В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-3,4%)
В отчетном периоде во всех российских регионах выдали 1,07 млн кредитных карт. Это на 11,5% выше уровня июля 2018 года.
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31,0%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) областях.
В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-3,4%)
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