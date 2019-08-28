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Суд взыскал с детсада в Березовском ущерб за побитые воспитанниками автомобили
28 август 2019 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Березовском на ул. Циолковского в июле 2017 года автомобили Nissan Avenir и Peugeot 207 получили механические повреждения. Во время утренней прогулки двое детей бросали камни в припаркованные возле забора БМАДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» автомобили.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, владельцы транспортных средств обратились с иском в Березовский городской суд о возмещении материального ущерба.
В исковом заявлении они просили взыскать с Березовского МАДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» в пользу хозяйки Nissan сумму ущерба в размере 50 тыс. 575 руб., расходы на оплату услуг представителя — 22 тыс. руб., на оплату госпошлины — 1 тыс. 373 руб., возвратить излишне уплаченную госпошлину в сумме 868 руб.
В пользу владельца Peugeot взыскать сумму ущерба в размере 34 тыс. 325 руб., расходы на оплату услуг представителя — 22 тыс. руб., на оплату госпошлины — 1 тыс. 373 руб. и также возвратить излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 868 руб.
«По ходатайству представителя ответчика судом первой инстанции по делу была назначена и проведена комплексная трасологическая и автотехническая судебная экспертиза, согласно заключению, повреждения автомобилей могли быть нанесены камнями, которые бросали с территории «БМАДОУ Детский сад № 12 Радуга»», — говорится в сообщении.
Решением Березовского городского суда Свердловской области исковые требования были удовлетворены. Детский сад должен выплатить владелице Nissan 73 тыс. 948 руб., а владельцу Peugeot — 57 тыс. 698 руб. Также истцам возвращена излишне уплаченная госпошлина.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Суд оставил его без изменения.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, владельцы транспортных средств обратились с иском в Березовский городской суд о возмещении материального ущерба.
В исковом заявлении они просили взыскать с Березовского МАДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» в пользу хозяйки Nissan сумму ущерба в размере 50 тыс. 575 руб., расходы на оплату услуг представителя — 22 тыс. руб., на оплату госпошлины — 1 тыс. 373 руб., возвратить излишне уплаченную госпошлину в сумме 868 руб.
В пользу владельца Peugeot взыскать сумму ущерба в размере 34 тыс. 325 руб., расходы на оплату услуг представителя — 22 тыс. руб., на оплату госпошлины — 1 тыс. 373 руб. и также возвратить излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 868 руб.
«По ходатайству представителя ответчика судом первой инстанции по делу была назначена и проведена комплексная трасологическая и автотехническая судебная экспертиза, согласно заключению, повреждения автомобилей могли быть нанесены камнями, которые бросали с территории «БМАДОУ Детский сад № 12 Радуга»», — говорится в сообщении.
Решением Березовского городского суда Свердловской области исковые требования были удовлетворены. Детский сад должен выплатить владелице Nissan 73 тыс. 948 руб., а владельцу Peugeot — 57 тыс. 698 руб. Также истцам возвращена излишне уплаченная госпошлина.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Суд оставил его без изменения.
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