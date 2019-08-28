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«Атомстройкомплекс» обвиняют в продаже помещения общедолевого пользования в ЖК «Москва»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Екатеринбурге жители ЖК «Москва» планируют обратиться в суд в связи с продажей компанией-застройщиком «Атомстройкомплекс» помещения, являющегося, по их мнению, общедолевой собственностью жильцов.



«Жителям жилого комплекса «Москва» (домов № 77 по улице Московской, № 88 и 90 по улице Шейнкмана) стало известно, что застройщик в нарушение закона продал помещение, которое должно быть общедолевой собственностью. Фактически обкраденные жильцы, воодушевленные недавними яркими примерами побед общественности над произволом застройщиков, не намерены сдаваться, готовятся к защите своих прав, в том числе через обращение в правоохранительные органы и суд», — сообщил председатель совета одного из домов жилого комплекса Максим Барбашин.



«Застройщик — компания «Атомстройкомплекс» — вывела каким-то образом помещение из общедолевой собственности жильцов и продала его под салон красоты», — утверждают местные жители.



Они уточняют, что при этом управляющую компанию «Территория» принудили покинуть помещение, в то время как, по их словам, строительными нормами предусмотрена обязанность застройщика обеспечить жилой дом помещением для управления.

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