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Число выданных кредитных карт в Свердловской области в июле выросло на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В июле 2019 года в Свердловской области выдали 33 тыс. 259 новых кредитных карт, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В отчетном периоде во всех российских регионах выдали 1,07 млн кредитных карт. Это на 11,5% выше уровня июля 2018 года.



«После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года летом 2019 года количество новых выданных «кредиток» вновь начало расти. Таким образом, сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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