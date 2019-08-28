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Магнитогорскому заводу прокатных валков исполнилось 15 лет
28 август 2019 (12:20)
УрБК, Магнитогорск, 28.08.2019. Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ) отмечает пятнадцатилетие. С момента создания предприятию удалось выйти на лидирующие позиции на внутреннем рынке и стать одним из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Через год после образования, в 2005 году, коллектив завода совместно со специалистами словенской фирмы «Valji Group d.o.o.» освоил технологию производства двухслойных и трехслойных центробежных листовых прокатных валков. В августе следующего года уже совместно со специалистами НПК «ЦНИИТМАШ» освоено производство сортовых центробежных валков.
В 2013 году на предприятии приступили к модернизации производства. Начали с литейного участка. Первым этапом реализации программы перспективного развития ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» на 2014-2022 годы» стал ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса по производству форм с использованием принципа «холодно-твердеющих смесей», значительно сократившего затраты по газу и электроэнергии.
Вторым этапом стал запуск в 2015 году двух новых индукционных печных установок средней частоты емкостью 4 и 6 т, которые позволили уменьшить потери тепловой энергии и угарность. В рамках третьего этапа был запущен в работу блок индукционных печей средней частоты 10-20 т на месте старых, а также пылеулавливающая установка на каждом блоке печей.
Объем инвестиций в программу технического перевооружения составит до 2022 года более 900 млн руб. Всего в рамках программы будет запущено в эксплуатацию 14 единиц современного плавильного, формовочного и механообрабатывающего оборудования.
«Здесь не только занимаются производством, модернизацией, но и выполняют социальные обязательства. Единая социальная политика, проводимая совместно с Группой компаний ПАО «ММК», является одним из стратегических направлений деятельности организации», — говорится в сообщении.
Комплексная система работы помогает привлечению и закреплению квалифицированных кадров, их профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, созданию комфортных и безопасных условий труда, быта и отдыха, оздоровлению трудящихся и членов их семей.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», сегодня ЗАО «МЗПВ» — это динамично развивающееся предприятие с долгосрочной программой модернизации технологического оборудования и освоения изготовления новых видов продукции. Являясь одним из крупнейших предприятий страны по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья, предприятие поставляет высоколегированные чугунные листовые и сортовые прокатные валки металлургическим предприятиям в России (ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь») и за рубежом. По оценке Ассоциации Совета экономического развития и Бизнес-Рейтинга РФ, в 2013-2015 гг. ЗАО «МЗПВ» признавалось лидером отрасли.
Через год после образования, в 2005 году, коллектив завода совместно со специалистами словенской фирмы «Valji Group d.o.o.» освоил технологию производства двухслойных и трехслойных центробежных листовых прокатных валков. В августе следующего года уже совместно со специалистами НПК «ЦНИИТМАШ» освоено производство сортовых центробежных валков.
В 2013 году на предприятии приступили к модернизации производства. Начали с литейного участка. Первым этапом реализации программы перспективного развития ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» на 2014-2022 годы» стал ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса по производству форм с использованием принципа «холодно-твердеющих смесей», значительно сократившего затраты по газу и электроэнергии.
Вторым этапом стал запуск в 2015 году двух новых индукционных печных установок средней частоты емкостью 4 и 6 т, которые позволили уменьшить потери тепловой энергии и угарность. В рамках третьего этапа был запущен в работу блок индукционных печей средней частоты 10-20 т на месте старых, а также пылеулавливающая установка на каждом блоке печей.
Объем инвестиций в программу технического перевооружения составит до 2022 года более 900 млн руб. Всего в рамках программы будет запущено в эксплуатацию 14 единиц современного плавильного, формовочного и механообрабатывающего оборудования.
«Здесь не только занимаются производством, модернизацией, но и выполняют социальные обязательства. Единая социальная политика, проводимая совместно с Группой компаний ПАО «ММК», является одним из стратегических направлений деятельности организации», — говорится в сообщении.
Комплексная система работы помогает привлечению и закреплению квалифицированных кадров, их профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, созданию комфортных и безопасных условий труда, быта и отдыха, оздоровлению трудящихся и членов их семей.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», сегодня ЗАО «МЗПВ» — это динамично развивающееся предприятие с долгосрочной программой модернизации технологического оборудования и освоения изготовления новых видов продукции. Являясь одним из крупнейших предприятий страны по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья, предприятие поставляет высоколегированные чугунные листовые и сортовые прокатные валки металлургическим предприятиям в России (ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь») и за рубежом. По оценке Ассоциации Совета экономического развития и Бизнес-Рейтинга РФ, в 2013-2015 гг. ЗАО «МЗПВ» признавалось лидером отрасли.
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