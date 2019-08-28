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Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллионников по обеспеченности точками общепита

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. По показателю оборота общественного питания на душу населения Екатеринбург находится на третьем месте среди российских городов-миллионников (после Казани и Ростова-на-Дону). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на доклад председателя комитета по товарному рынку Елены Чернышевой.



По состоянию на начало 2019 года в городе работает 2 тыс. 428 предприятий общественного питания, что на 20% больше, чем в 2013 году.



Сеть предприятий общественного питания в уральской столице представлена 170 ресторанами, 227 барами, 478 кафе, 163 кофейнями, 595 столовыми, 171 закусочной, 248 предприятиями быстрого обслуживания и 376 заведениями других типов (чайные, буфеты, кафетерии, кейтеринговые компании).



«Наибольшее развитие сферы общественного питания произошло за счет расширения сети общедоступных предприятий — их количество на начало текущего года составило 1 тыс. 749 единиц (рассчитаны на 97 тыс. 700 мест). Но распределение объектов по районам города происходит неравномерно. Лидируют центральные районы — Ленинский и Верх-Исетский. Нехватка мест особо остро ощущается в Орджоникидзевском и Чкаловском, а также в микрорайонах новой застройки», — говорится в сообщении.

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