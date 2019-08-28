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Уровень бедности в России во II квартале текущего года вырос до 12,7%

УрБК, Москва, 28.08.2019. Уровень бедности в России во II квартале 2019 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,7%. Об этом говорится в исследовании Росстата.



«Численность малоимущего населения во II квартале 2019 года снизилась по сравнению с I кварталом 2019 года на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек). Тем не менее Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со II кварталом 2018 года (тогда он составлял 12,5%)», — говорится в исследовании.



В Росстате связывают рост уровня бедности с тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

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