Новости дня

Фонд «Металлург» выделит более 11 млн рублей на мероприятия, посвященные Дню знаний в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2019. В магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» состоялось совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2019 года затрачено более 157 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.



В преддверии Дня знаний уже состоялось праздничное мероприятие с детьми-инвалидами на базе детского развлекательного комплекса «Космоленд», с вручением подарков тем, кто идет в первый класс. Организована оздоровительно-познавательная загородная поездка для 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Абзаково, с посещением зоопарка, аквапарка и городка «Хаски». Десять семей, потерявших кормильца, посетили музей-заповедник «Аркаим». Более 240 человек из 66 многодетных семей посетили цирковое представление «100 лет под куполом цирка».



«К празднику будет выдано 2 тыс. 413 наборов канцелярских товаров школьникам из многодетных семей, состоящих на учете в фонде «Металлург». Материальная помощь на приобретение школьных принадлежностей будет оказана 2 тыс. 250 семьям, имеющим первоклассников», — говорится в сообщении.



В микрорайонах города на базе детских площадок, клубов и детских садов пройдут праздничные мероприятия с участием депутатов Магнитогорского городского собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области от ПАО «ММК».



Запланировано также оказание благотворительной помощи 17 интернатным и специализированным учреждениям города Магнитогорска и 9 учреждениям из прилегающих сельских районов.



На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили свыше 11 млн руб. Мероприятиями планируется охватить около 12 тысяч детей и подростков.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:55</span><br /><strong>Фонд «Металлург» выделит более 11 млн рублей на мероприятия, посвященные Дню знаний в Магнитогорске</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 28.08.2019. В магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» состоялось совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089476-fond-metallurg-vydelit-bolee-11-mln-rubley-na-meropriyatiya-posvyaschennye-dnyu-znaniy-v-magnitogorske.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: