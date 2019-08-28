Новости дня

Фонд «Металлург» выделит более 11 млн рублей на мероприятия, посвященные Дню знаний в Магнитогорске

28 август 2019 (10:55)

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2019. В магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» состоялось совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2019 года затрачено более 157 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.

В преддверии Дня знаний уже состоялось праздничное мероприятие с детьми-инвалидами на базе детского развлекательного комплекса «Космоленд», с вручением подарков тем, кто идет в первый класс. Организована оздоровительно-познавательная загородная поездка для 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Абзаково, с посещением зоопарка, аквапарка и городка «Хаски». Десять семей, потерявших кормильца, посетили музей-заповедник «Аркаим». Более 240 человек из 66 многодетных семей посетили цирковое представление «100 лет под куполом цирка».

«К празднику будет выдано 2 тыс. 413 наборов канцелярских товаров школьникам из многодетных семей, состоящих на учете в фонде «Металлург». Материальная помощь на приобретение школьных принадлежностей будет оказана 2 тыс. 250 семьям, имеющим первоклассников», — говорится в сообщении.

В микрорайонах города на базе детских площадок, клубов и детских садов пройдут праздничные мероприятия с участием депутатов Магнитогорского городского собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области от ПАО «ММК».

Запланировано также оказание благотворительной помощи 17 интернатным и специализированным учреждениям города Магнитогорска и 9 учреждениям из прилегающих сельских районов.

На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили свыше 11 млн руб. Мероприятиями планируется охватить около 12 тысяч детей и подростков.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: