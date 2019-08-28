Новости дня
Фонд «Металлург» выделит более 11 млн рублей на мероприятия, посвященные Дню знаний в Магнитогорске
28 август 2019 (10:55)
УрБК, Магнитогорск, 28.08.2019. В магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» состоялось совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2019 года затрачено более 157 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.
В преддверии Дня знаний уже состоялось праздничное мероприятие с детьми-инвалидами на базе детского развлекательного комплекса «Космоленд», с вручением подарков тем, кто идет в первый класс. Организована оздоровительно-познавательная загородная поездка для 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Абзаково, с посещением зоопарка, аквапарка и городка «Хаски». Десять семей, потерявших кормильца, посетили музей-заповедник «Аркаим». Более 240 человек из 66 многодетных семей посетили цирковое представление «100 лет под куполом цирка».
«К празднику будет выдано 2 тыс. 413 наборов канцелярских товаров школьникам из многодетных семей, состоящих на учете в фонде «Металлург». Материальная помощь на приобретение школьных принадлежностей будет оказана 2 тыс. 250 семьям, имеющим первоклассников», — говорится в сообщении.
В микрорайонах города на базе детских площадок, клубов и детских садов пройдут праздничные мероприятия с участием депутатов Магнитогорского городского собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области от ПАО «ММК».
Запланировано также оказание благотворительной помощи 17 интернатным и специализированным учреждениям города Магнитогорска и 9 учреждениям из прилегающих сельских районов.
На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили свыше 11 млн руб. Мероприятиями планируется охватить около 12 тысяч детей и подростков.
На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2019 года затрачено более 157 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.
В преддверии Дня знаний уже состоялось праздничное мероприятие с детьми-инвалидами на базе детского развлекательного комплекса «Космоленд», с вручением подарков тем, кто идет в первый класс. Организована оздоровительно-познавательная загородная поездка для 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Абзаково, с посещением зоопарка, аквапарка и городка «Хаски». Десять семей, потерявших кормильца, посетили музей-заповедник «Аркаим». Более 240 человек из 66 многодетных семей посетили цирковое представление «100 лет под куполом цирка».
«К празднику будет выдано 2 тыс. 413 наборов канцелярских товаров школьникам из многодетных семей, состоящих на учете в фонде «Металлург». Материальная помощь на приобретение школьных принадлежностей будет оказана 2 тыс. 250 семьям, имеющим первоклассников», — говорится в сообщении.
В микрорайонах города на базе детских площадок, клубов и детских садов пройдут праздничные мероприятия с участием депутатов Магнитогорского городского собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области от ПАО «ММК».
Запланировано также оказание благотворительной помощи 17 интернатным и специализированным учреждениям города Магнитогорска и 9 учреждениям из прилегающих сельских районов.
На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили свыше 11 млн руб. Мероприятиями планируется охватить около 12 тысяч детей и подростков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В благотворительном фонде «Металлург» подвели итоги реализации социальных программ в 2018 году
- В Магнитогорске фонд «Металлург» направит 8 млн рублей на мероприятия в День знаний
- За I полугодие БФ «Металлург» направил на программу «ХХI век — детям Южного Урала» 125,6 млн рублей
- Благотворительный фонд ММК потратил на реализацию программы «ХХI век — детям Южного Урала» почти 102 млн рублей
- Бюджет благотворительного фонда ММК в III квартале составит 160 млн рублей