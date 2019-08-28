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Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов

28 август 2019 (10:29)

УрБК, Москва, 28.08.2019. Импортные органические продукты могут исчезнуть с прилавков российских магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Русбренда» (объединяет более 50 отечественных и международных компаний) Алексея Поповичева, направленного главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.

С 1 января 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Как отмечается в письме, выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками».

Как указывают в «Русбренде», сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна: в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января.

При этом формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат. Ассоциация просит Дмитрия Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

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