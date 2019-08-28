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Президент ХК «Уральский трубник» Александр Федоров вручил спортсменам медали Чемпионата России

28 август 2019 (09:46)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Первоуральске состоялось торжественное вручение бронзовых медалей чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В церемонии награждения игроков, тренерского штаба и персонала клуба «Уральский трубник» приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров АО «Группа ЧТПЗ», президент ХК «Уральский трубник» Александр Федоров и директор по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков.

По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, хоккейная команда «Уральский трубник» в 2019 году показала лучший результат, впервые в истории клуба заняв призовое место в чемпионате страны. В стартующем сезоне хоккеистам предстоит принять участие в розыгрыше Кубка России и Чемпионате России среди команд Суперлиги, а также в самом престижном международном турнире — Кубке мира.

«Первоуральск всегда славился своей сильной хоккейной школой. Наши воспитанники играют в ведущих командах страны. Но, самое главное, они востребованы в родном клубе. Сегодня костяк «Уральского трубника» составляют ребята из Первоуральска и других городов Свердловской области, которые бьются за город и регион», — отметил Александр Федоров.

В 2007 году Группа ЧТПЗ стала спонсором хоккейного клуба «Уральский трубник», а также инициатором создания масштабной программы развития детского и юношеского спорта в Первоуральске. За 12 лет в городе создано 15 дворовых клубов, в которых занимаются более 550 юных спортсменов. При поддержке Группы ЧТПЗ в городе открыта детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по хоккею с мячом. За последние три года её команды неоднократно становились призёрами всероссийских соревнований, а лучшие воспитанники защищали честь сборных команд России на первенствах мира. Сейчас в ДЮСШ занимаются порядка 300 спортсменов в 12 возрастных группах.

В 2019 году Группа ЧТПЗ направит на поддержку хоккейной команды «Уральский трубник» и на развитие детско-юношеского хоккея с мячом в Первоуральске более 28 млн руб.

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