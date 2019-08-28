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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургского завода «Уралтурбо»
28 август 2019 (09:28)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Уралтурбо» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 29 млн руб.
Отметим, что ОАО «Уралтурбо» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Артинская, 17. Основным видом деятельности организации является производство запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленности.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 29 млн руб.
Отметим, что ОАО «Уралтурбо» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Артинская, 17. Основным видом деятельности организации является производство запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленности.
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