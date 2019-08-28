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Директора компании «Промтекс» в Сухом Логу дисквалифицировали на полгода за долги по налогам
28 август 2019 (09:07)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. Сухоложская городская прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства о банкротстве директором ООО «Промтекс».
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Промтекс» имеет свыше трех месяцев задолженность по налоговым платежам в бюджет в размере, что свидетельствует о наличии признаков неплатежеспособности должника. При этом руководитель общества, ранее привлеченный налоговым органом к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь не исполнил установленную законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о банкротстве Сухоложский городской прокурор в отношении директора ООО «Промтекс» возбудил дело по части 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ «Повторное неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд».
Арбитражный суд Свердловской области заявление прокурора удовлетворил, дисквалифицировав директора ООО «Промтекс» на 6 месяцев. Судебный акт не вступил в законную силу.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Промтекс» имеет свыше трех месяцев задолженность по налоговым платежам в бюджет в размере, что свидетельствует о наличии признаков неплатежеспособности должника. При этом руководитель общества, ранее привлеченный налоговым органом к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь не исполнил установленную законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о банкротстве Сухоложский городской прокурор в отношении директора ООО «Промтекс» возбудил дело по части 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ «Повторное неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд».
Арбитражный суд Свердловской области заявление прокурора удовлетворил, дисквалифицировав директора ООО «Промтекс» на 6 месяцев. Судебный акт не вступил в законную силу.
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