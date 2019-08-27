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В Свердловской области проведут проверку зарплат хирургов после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле

27 август 2019 (18:56)


УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Свердловской области проведут проверку зарплат хирургов во всех больницах региона после инцидента с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле, заявил сегодня журналистам заместитель губернатора области Павел Креков.

«Мы проревизируем все зарплаты всех хирургов по Свердловской области. Если у нас будут возникать вопросы к главврачам по неадекватному распределению фонда стимулирования (в соответствии с реальной нагрузкой доктора), то ответственность за это персонально будут нести главврачи», — сказал он.

Также Павел Креков отметил, что проверки уже инициированы в больницах №1 и Демидовской, где и произошли массовые увольнения.

«Вчерашним приказом начата финансовая проверка двух больниц — №1 и Демидовской. Проверка будет идти примерно месяц. Наша главная задача — посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования. Общий объем заработной платы соответствует дорожной карте и тем параметрам, которые мы перед больницами ставим, разговор идет о том, насколько это адекватно совмещается с нагрузкой врачей, насколько эффективно распределяется фонд стимулирования. Через две недели мы дадим все предложения губернатору, связанные, в том числе, и с принятием административных мер», — подчеркнул он.

Также он уточнил, что ситуация в Нижнем Тагиле не сказалась на медицинском обслуживании жителей города. На данный момент шесть врачей первой больницы уже передумали увольняться, а в Демидовскую были отправлены четыре хирурга из других муниципалитетов, в том числе двое из Екатеринбурга.

Отметим, что сегодня в Нижнем Тагиле была собрана комиссия во главе с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, которая должна разобраться в ситуации с массовым увольнением хирургов двух больниц города.

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