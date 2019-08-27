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Число вакансий на биржах труда УрФО за год сократилось на 4%

27 август 2019 (17:54)

Число вакансий на биржах труда Уральского федерального округа (УрФО) на конец июня 2019 года составило 137,7 тыс. человек. За год показатель снизился на 4%, говорится в исследовании Свердловскстата.

Средняя численность рабочей силы в УрФО во II квартале 2019 года составила 6,3 млн человек.

Не имели занятия, но активно его искали 272,2 тыс. жителей округа (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец июня 2019 года было зарегистрировано 63,7 тыс. человек.

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