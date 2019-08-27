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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской управляющей компании «Родонит»
27 август 2019 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Родонит». Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает ПАО «Т ПЛЮС». Сумма исковых требований составляет 1,5 млн руб.
Отметим, что УК «Родонит» занимается профессиональным управлением многоквартирных домов в Екатеринбурге. Организация зарегистрирована по ул. Родонитовая, 22.
Истцом по делу выступает ПАО «Т ПЛЮС». Сумма исковых требований составляет 1,5 млн руб.
Отметим, что УК «Родонит» занимается профессиональным управлением многоквартирных домов в Екатеринбурге. Организация зарегистрирована по ул. Родонитовая, 22.
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