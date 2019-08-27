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За I полугодие 2019 года уволили 469 российских чиновников в связи с утратой доверия





Количество уволенных по этому основанию с 2016 по 2018 год увеличилось более чем в три раза с 383 до 1 тыс. 303 человек.



«Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.



Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений размещен в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу: УрБК, Москва, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года в результате прокурорского вмешательства 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Количество уволенных по этому основанию с 2016 по 2018 год увеличилось более чем в три раза с 383 до 1 тыс. 303 человек.«Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений размещен в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу: http://gossluzhba.gov.ru/reestr

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:36</span><br /><strong>За I полугодие 2019 года уволили 469 российских чиновников в связи с утратой доверия</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года в результате прокурорского вмешательства 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089466-za-i-polugodie-2019-goda-uvolili-469-rossiyskih-chinovnikov-v-svyazi-s-utratoy-doveriya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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