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За I полугодие 2019 года уволили 469 российских чиновников в связи с утратой доверия

27 август 2019 (17:36)

УрБК, Москва, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года в результате прокурорского вмешательства 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Количество уволенных по этому основанию с 2016 по 2018 год увеличилось более чем в три раза с 383 до 1 тыс. 303 человек.

«Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений размещен в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу: http://gossluzhba.gov.ru/reestr.

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