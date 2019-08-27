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В Челябинской области предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ 17,2 тонны винограда

УрБК, Челябинск, 27.08.2019. В Челябинской области предотвратили ввоз на территорию РФ 17,2 т винограда без маркировки на упаковках, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



«Растительная продукция ввозились с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений: на упаковках отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере», — говорится в сообщении.



Транспортное средство с виноградом, направлявшееся в Екатеринбург, было обнаружено при осуществлении документарного контроля на 145 км автодороги Челябинск — Костанай.



«Из-за выявленного нарушения требований решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 года № 157 ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан», — отмечает пресс-служба.

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