Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 21 коп.
27 август 2019 (17:03)
УрБК, Москва, 27.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 29 коп. до 66,26 руб., евро — на 21 коп. до 73,61 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 73 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 2 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 29 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,24 руб.