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Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 21 коп.

27 август 2019 (17:03)

УрБК, Москва, 27.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 29 коп. до 66,26 руб., евро — на 21 коп. до 73,61 руб.

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