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Число вакансий на биржах труда УрФО за год сократилось на 4%
27 август 2019 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Число вакансий на биржах труда Уральского федерального округа (УрФО) на конец июня 2019 года составило 137,7 тыс. человек. За год показатель снизился на 4%, говорится в исследовании Свердловскстата.
Средняя численность рабочей силы в УрФО во II квартале 2019 года составила 6,3 млн человек.
Не имели занятия, но активно его искали 272,2 тыс. жителей округа (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец июня 2019 года было зарегистрировано 63,7 тыс. человек.
Средняя численность рабочей силы в УрФО во II квартале 2019 года составила 6,3 млн человек.
Не имели занятия, но активно его искали 272,2 тыс. жителей округа (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец июня 2019 года было зарегистрировано 63,7 тыс. человек.
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