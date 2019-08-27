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В России можно будет онлайн обжаловать штрафы за нарушение ПДД

УрБК, Москва, 27.08.2019. На сайте Госуслуг появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения.



«Автовладельцы и водители больше не пропустят срок для оплаты автоштрафа со скидкой 50% — постановление придет вовремя с помощью суперсервиса. При необходимости штраф за нарушение ПДД можно обжаловать, а деньги — вернуть. И все это без личных визитов и бумажных документов», — сообщается на сайте.



Сейчас сервис проходит тестирование в пилотных ведомствах и регионах, в 2020 году он будет доступен всем гражданам, а в 2022 году через Госуслуги можно будет обжаловать и региональные штрафы.

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