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Бывшего сотрудника администрации Миасского городского округа будут судить за хищение полученных от продажи детсада 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Миасском городском округе бывшего начальника отдела дошкольного образования будут судить за хищение 24 млн руб., полученных от продажи здания детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.



По версии следствия, в 2017 году обвиняемая с подельниками сделала и предоставила подложные документы о стоимости нежилого здания и его соответствия требованиям к дошкольным образовательным учреждениям. Благодаря этому после продажи здания, непригодного для использования по целевому назначению, злоумышленники получили 24 млн руб.



Отмечается, что обвиняемая признала вину и рассказала о других участниках преступления, в отношении которых продолжается уголовное преследование.



Уточняется, что часть похищенной суммы, 12 млн руб., была возвращена добровольно. Также на сумму более 14 млн руб. наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых (автомобили, жилые и нежилые помещения, земельные участки и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках).



«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Миасский городской суд Челябинской области», — поясняет пресс-служба.

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