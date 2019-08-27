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В Белоярском районе за долг в 2 млн рублей у местного жителя арестовали автокран
27 август 2019 (15:32)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Белоярском районе Свердловской области судебные приставы арестовали у местного жителя автокран за долг в размере более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
«Должнику были вручены требования об оплате долга, но в срок, данный ему для добровольного погашения, он не исполнил требование исполнительного документа. Автокран передан на ответственное хранение на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
Если владелец крана не погасит задолженность в установленный законодательством срок, транспортное средство передадут на оценку, а в дальнейшем на реализацию путем проведения публичных торгов. Все средства будут перечислены взыскателю.
«Должнику были вручены требования об оплате долга, но в срок, данный ему для добровольного погашения, он не исполнил требование исполнительного документа. Автокран передан на ответственное хранение на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
Если владелец крана не погасит задолженность в установленный законодательством срок, транспортное средство передадут на оценку, а в дальнейшем на реализацию путем проведения публичных торгов. Все средства будут перечислены взыскателю.
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