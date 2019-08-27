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Средние расходы россиян за последнюю неделю выросли на 1,1%

УрБК, Москва, 27.08.2019. С 19 по 25 августа средние расходы россиян выросли на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



«На 34-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи продолжил свой рост и достиг отметки в 4 тыс. 421 руб. Таким образом, с 19 по 25 августа среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 1,1% больше, чем неделей ранее», — говорится в исследовании.



По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались на 2,1% меньше. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы 34-й недели выросли на 51,2%.

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