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Экологические замеры показали эффективность газоочистных установок Каменск-Уральского подразделения компании «ФОРЭС»
27 август 2019 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС» продолжает реализацию программы экологического мониторинга, сообщает пресс-служба компании.
В июле аккредитованная экологическая лаборатория отобрала на предприятии очередные пробы атмосферного воздуха. Анализ показал, что газоочистные установки полностью обеспечивают нормативное качество воздуха.
«Пробы в рамках экологического контроля были отобраны на всех технологических этапах производства от обжига до рассева пропантов и даже в столярной мастерской. Исследование показало, что системы, действующие на основных источниках выделения пыли, улавливают от 90 до 98% взвешенных веществ. Это соответствует нормативам допустимых выбросов (НДВ) и гарантирует благополучную ситуацию на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба «ФОРЭС», практически одновременно та же лаборатория проконтролировала партнера компании — ООО «Богдановичский керамзит», которое также осуществляет обжиг пропантов. Последующий анализ показал, что производственные процессы также соответствуют НДВ.
В июле аккредитованная экологическая лаборатория отобрала на предприятии очередные пробы атмосферного воздуха. Анализ показал, что газоочистные установки полностью обеспечивают нормативное качество воздуха.
«Пробы в рамках экологического контроля были отобраны на всех технологических этапах производства от обжига до рассева пропантов и даже в столярной мастерской. Исследование показало, что системы, действующие на основных источниках выделения пыли, улавливают от 90 до 98% взвешенных веществ. Это соответствует нормативам допустимых выбросов (НДВ) и гарантирует благополучную ситуацию на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба «ФОРЭС», практически одновременно та же лаборатория проконтролировала партнера компании — ООО «Богдановичский керамзит», которое также осуществляет обжиг пропантов. Последующий анализ показал, что производственные процессы также соответствуют НДВ.
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